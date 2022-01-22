СМИ: США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

Фото: Минобороны РФ

Должностные лица в США попросили российских коллег не публиковать письменный ответ Вашингтона на проекты Москвы по гарантиям безопасности. Об этом в пятницу, 21 января, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

— Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете, — сказано в статье.

При этом отмечается, что в Госдепе признают, что в России может поступить иначе. Ответ Вашингтона не будет соответствовать выдвинутым Москвой требованиям, но в Белом доме считают, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент РФ Владимир Путин, «имеет смысл».

— Если это позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам, — пояснил неназванный источник в администрации президента Соединенных Штатов, говорится в материале.

21 января Лавров заявил, что Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.

В тот же день в МИД России сообщили, что Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации функционирования посольств. Москва, как уточняется, выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Россия требует возвращения конфискованной дипломатической недвижимости в США, заключили в министерстве.