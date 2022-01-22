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Названы три знака зодиака, которые обладают неотразимой внешностью

Юлия Курганова

Общество
Названы три знака зодиака, которые обладают неотразимой внешностью
Фото: pixabay.com

Астрологи заявили, что внешность человека определяется еще до его зачатия и обусловлена кармическим долгом из его прошлых жизней. Они рассказали, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются красивые люди. Они появляются на свет с отличными задатками и расцветают во взрослом возрасте.

Близнецы рождены, чтобы притягивать к себе людей. Они умеют очаровывать и влюблять в себя окружающих. Однако привлекательная внешность часто становится для Близнецов не благословением, а проклятием. Им тяжело определиться и выбрать в толпе поклонников единственного. Они часто меняют партнеров, что делает их еще более притягательными.

Рожденные под знаком Скорпиона — это роковые красотки и красавцы. Эти умеющие себя подать эффектные и импозантные люди зачастую обладают животным магнетизмом. Скорпионы хорошо представляют, чего хотят, и знают себе цену. Они действительно напоминают прекрасное, но смертоносное животное, которое подманивает жертв яркой наружностью.

В Стрельцах Вселенная соединила огонь и воду, жар и холод, страстную натуру и потребность принадлежать только одному избраннику. Это сильные, уверенные в себе люди, честные и проницательные. И именно за это их награждает судьба, сообщает Пятый канал.

Астрологи составили рейтинг идеальных мужчин по знаку зодиака. Они убеждены, что поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать, зная его знак зодиака. Они подготовили соответствующий рейтинг от лучшего партнера к худшему.

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