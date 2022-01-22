Постпред США в ООН объяснила, почему Москва не перекроет газ Европе

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Москва не перестанет поставлять газ в Европу даже после введения антироссийских санкций. Об этом сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд уверена, что подобные действия «невыгодны для России» в первую очередь. Однако даже если это случится, у Штатов есть план действий.

В интервью итальянской компании RAI, текст которого опубликовало представительство Штатов, постпред США уточнила, что Вашингтон намерен «тесно сотрудничать с союзниками» в Европе и оказать всевозможную поддержку в случае нехватки голубого топлива.

— Но я считаю, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу, — добавила Томас-Гринфилд.

21 января премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к скорейшему запуску газопровода «Северный поток — 2».

Лавров указал на неэффективность политизации «Северного потока — 2». Попытки Германии политизировать газопровод «Северный поток — 2» являются контрпродуктивными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 18 января.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам.