Лавров указал на неэффективность политизации «Северного потока — 2»

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Попытки Германии политизировать газопровод «Северный поток — 2» являются контрпродуктивными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 18 января.

— Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта, — приводит слова Лаврова ТАСС.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут запретить объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.