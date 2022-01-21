Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

ФРГ необходимо срочно ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», поэтому его нужно сертифицировать в ближайшее время. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

— Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море, — сказала она.

Политик отметила, что поставки российского газа помогут Германии перейти на возобновляемые источники энергии. Газ необходим стране как источник энергии, чтобы у нее была возможность отказаться от атомной и угольной энергетики.

Швезиг добавила, что ФРГ должна сконцентрироваться на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией», передает издание Zeit.

Северный поток-2

Лавров указал на неэффективность политизации «Северного потока — 2». Попытки Германии политизировать газопровод «Северный поток — 2» являются контрпродуктивными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 18 января.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут запретить объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.