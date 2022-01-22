Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава МИД Великобритании в феврале встретится с Лавровым в Москве

Георгий Соланович

Политика
Глава МИД Великобритании в феврале встретится с Лавровым в Москве
Фото: Официальный сайт МИД Великобритании / gov.uk

Главы МИД Великобритании и России Лиз Трасс и Сергей Лавров проведут встречу в Москве в феврале текущего года. Об этом сообщил дипломатический источник.

Он уточнил, что Трасс запросила у российской стороны возможность на проведение встречи с Лавровым, на что Москва дала свое согласие.

Встреча состоится в феврале, передает слова источника ТАСС.

Британское издание The Times еще в середине января заявило о возможном визите Трасс в Москву в начале февраля, однако российский посол в Лондоне Андрей Келин уточнил, что дипмиссия РФ в Лондоне не получала никаких официальных обращений.

21 января глава МИД Великобритании заявила, что «вторжение» РФ на Украину приведет «к кризису и жертвам». Она также назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые в последнее время осмелели так, как этого не было со времен холодной войны.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично высказалась о еще одном заявлении Лиз Трасс, которая сказала, что Украина пережила вторжения «от монголов до татар». Захарова также поинтересовалась, какое учебное заведение окончила глава британского ведомства и кто выдал ей диплом.

Читайте также:
Россия МИД РФ Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте