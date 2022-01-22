Глава МИД Великобритании в феврале встретится с Лавровым в Москве

Фото: Официальный сайт МИД Великобритании / gov.uk

Главы МИД Великобритании и России Лиз Трасс и Сергей Лавров проведут встречу в Москве в феврале текущего года. Об этом сообщил дипломатический источник.

Он уточнил, что Трасс запросила у российской стороны возможность на проведение встречи с Лавровым, на что Москва дала свое согласие.

Встреча состоится в феврале, передает слова источника ТАСС.

Британское издание The Times еще в середине января заявило о возможном визите Трасс в Москву в начале февраля, однако российский посол в Лондоне Андрей Келин уточнил, что дипмиссия РФ в Лондоне не получала никаких официальных обращений.

21 января глава МИД Великобритании заявила, что «вторжение» РФ на Украину приведет «к кризису и жертвам». Она также назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые в последнее время осмелели так, как этого не было со времен холодной войны.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично высказалась о еще одном заявлении Лиз Трасс, которая сказала, что Украина пережила вторжения «от монголов до татар». Захарова также поинтересовалась, какое учебное заведение окончила глава британского ведомства и кто выдал ей диплом.