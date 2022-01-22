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В России впервые с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев коронавируса за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России впервые с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев коронавируса за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 57 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончался 681 человек, еще 9902 были госпитализированы. Уточняется, что количество госпитализаций 22 января составило на 8,4 процента больше, нежели днем ранее.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 25 525 пациентов, говорится на сайте.

В России впервые с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев коронавируса за сутки Фото: Оперштаб

22 января стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит стоимость ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

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