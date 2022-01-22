МИД Германии опроверг информацию о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине

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МИД Германии заявил об отсутствии планов по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине. Об этом в субботу, 22 января, со ссылкой на ведомство сообщило агентство dpa.

В МИД ФРГ подчеркнули, что дипведомство в связи с ситуацией вокруг Украины в настоящее время не проводит каких-либо мер по сокращению персонала посольства или же по эвакуации членов их семей.

— Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне, — передает агентство заявление министерства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американское посольство в Киеве запросило у Госдепа разрешение на выезд с Украины всех представителей неосновного персонала и их семей. Там предположили, что возможная эвакуация дипломатов связана с эскалацией конфликта на Украине.

Источник телеканала, близкий к администрации украинского президента Владимира Зеленского, уточнил, что глава государства уже переговорил с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном и выразил мнение, что эвакуация американского посольства — чрезмерная реакция.

Позднее Госдепартамент США опроверг распространившуюся в СМИ информацию о подготовке эвакуации семей дипперсонала американского посольства на Украине.