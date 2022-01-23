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Жириновский сообщил о подготовке законопроекта о «новогодней пенсии»

Виктория Храменкова

Финансы
Жириновский сообщил о подготовке законопроекта о «новогодней пенсии»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что пенсионеры России должны получать 13 пенсий в год. Последняя в году будет выплачиваться перед Новым годом.

Данный законопроект, который предполагает повышение минимального размера оплаты труда и появление 13-й пенсии, фракция ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы во время весенней сессии, сообщил политик.

— Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13 пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей, — написал Жириновский в субботу, 22 января, на своей странице в Twitter.

В конце декабря 2021 года стало известно, что в Госдуме предложили законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова. Выплаты инициаторы предлагают осуществлять за счет средств федерального бюджета.

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