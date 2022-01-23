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Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой из-за США

Виктория Храменкова

Политика
Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой из-за США
Фото: Пресс-служба Совфеда

В случае усиления давления США, Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество. Об этом в субботу, 22 января, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Он отметил, что портовая инфраструктура здесь существует.

— С тех самых первых минут истерики, которая случилась на Западе, в Америке, после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной — и без колебаний — поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами, — объяснил посол в эфире YouTube канала «Соловьев Live» в субботу, 22 января.

Также дипломат подчеркнул, что есть большое количество форм взаимодействия. Так, например, глубоководные порты, гражданские порты, различные базы военно-морского флота венесуэльского.

17 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что говоря о возможности размещения в Латинской Америке российских военных мощностей, не стоит забывать, что речь идет о суверенных странах (Кубе и Венесуэле).

14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россию может ожидать «жесткий ответ», если она разместит войска на территории Латинской Америки.

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