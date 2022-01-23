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Утечка раствора произошла на АЭС «Фукусима-1»

Виктория Храменкова

В мире
Утечка раствора произошла на АЭС «Фукусима-1»
Фото: flickr.com/Ubé

Под аварийной японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка порядка четырех тонн раствора необходимого для поддержания ледяной стены. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что утечка была зафиксирована еще на прошлой неделе. Причиной случившегося могло стать повреждение одной из труб, полагают специалисты АЭС.

— В настоящее время ведутся оперативные работы по поиску и устранению неисправности, — передает телеканал.

В сентябре компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии TEPCO выявила повреждения на почти всех фильтрах в системе жидкостной очистки радиоактивной воды. Специалисты проводили полномасштабную проверку в течение нескольких месяцев. Установлено, что 24 из 25 фильтров были повреждены.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. Тогда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Инцидент сопровождался взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

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