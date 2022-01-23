«Бабушку надо спасать»: Алибасов прокомментировал попадание Федосеевой-Шукшиной в пансионат

Фото: youtube.com/НТВ

Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал попадание экс-жены своего отца актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в пансионат для пожилых людей. Это было большим сюрпризом для молодого человека, и он намерен забрать ее оттуда.

— Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы, — рассказал он StarHit.

Бари Алибасов — младший уверен, что «бабушку надо спасать». Для этого он планирует возобновить попытки приобрести недвижимость в Калининграде, в которую его отец может переехать вместе с актрисой. Также он надеется защитить ее от «произвола в семье».

На днях дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ее мама находится в пансионате для пожилых людей, где получает необходимый уход.

До этого сообщалось, что Лидия Федосеева-Шукшина уже несколько лет общается со «странной подругой» Татьяной Парамоновой. Как ранее заявляла дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, знаменитая мать из-за действий Татьяны потеряла почти полмиллиона рублей. Однако теперь открываются новые подробности их дружбы. Знакомая актрисы просит переписать на нее квартиру.

В марте прошлого года продюсер Бари Алибасов попросил свою супругу о расторжении брака. Он снял видео, в котором обратился к Федосеевой-Шукшиной с просьбой не мешать с оформлением развода. Позднее стало известно, что суд официально расторг звездный брак.