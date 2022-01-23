Между станциями «Пыхтино» и «Внуково» столичного метро начали прокладывать тоннели

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Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Специалисты начали прокладывать тоннели между станциями «Пыхтино» и «Внуково» нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Щит «Роза» начал строительство левого перегонного тоннеля длиной порядка одного километра между станциями «Пыхтино» и «Внуково» на участке продления желтой ветки. Ранее этот щит завершил проходку в сторону действующей станции «Рассказовка», — рассказал он.

От «Рассказовки» до нового участка щит перебросили оперативно — всего за несколько недель.

Со станции «Пыхтино» поезда сначала будут проезжать по новому мосту и только затем отправятся в подземный тоннель. Строители ведут на станциях «Пыхтино» и «Внуково» монолитные работы. По словам Бочкарева, они завершены на 64 и 28 процентов соответственно. Всего участок готов на треть.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, щит «Роза» будет вести работы на глубине от десяти до шестнадцати метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Работа будет вестись вдоль автомобильного тоннеля под дорожным полотном Центральной улицы поселка Внуково и мостовыми конструкциями эстакады к вокзальному комплексу аэропорта. На трассе тоннеля залегают многочисленные инженерные коммуникации, — резюмировал он.

До этого председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что, согласно проекту развития территории, прилегающей к МЦД-1 Одинцово — Лобня и участка от железнодорожной станции Рабочий поселок до станции метро «Славянский бульвар», первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) будет связан сразу с тремя линиями метро, включая Большую кольцевую линию (БКЛ).