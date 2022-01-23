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«Все время поджидал»: Татьяна Васильева заявила, что в детстве ее домогался взрослый друг семьи

Михаил Алимов

Общество
«Все время поджидал»: Татьяна Васильева заявила, что в детстве ее домогался взрослый друг семьи
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Актриса Татьяна Васильева призналась, что в детстве к ней приставал один из взрослых друзей семьи. Мужчина преследовал ее.

— Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, играть, лазить везде, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый, — рассказала она в эфире телеканала НТВ.

Конкретных действий этого человека она не назвала. Звезда уточнила, что домогательства прошли с ней по жизни — все детство, отрочество и юность. Они прекратились только после ее отъезда в Москву на учебу. При этом ее родные так и не узнали об этом, потому что она боялась за их самочувствие.

— Они бы просто не пережили! Этого не могло быть! Никак! Никогда! Он еще дядьку привозил, еще одного, — призналась актриса.

До этого другая актриса Елена Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны известного артиста, а позже назвала имя Олега Табакова.

Также она ответила молодому актеру, обвинившему ее в домогательствах. Актриса в разговоре с «Вечерней Москвой» заявила, что не помнит молодого актера, который обвинил ее. Она также добавила, что парень просто решил попиариться за счет ее имени.

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