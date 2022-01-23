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«Марионеточный режим»: в Британии назвали условие для введения санкций против России

Михаил Алимов

Политика
«Марионеточный режим»: в Британии назвали условие для введения санкций против России
Фото: flickr.com / Alex Hamilton

Великобритания рассматривает вариант введения санкций против России, если та попытается вторгнуться на территорию Украины и попытается привести к власти там собственный «марионеточный режим». Об этом в воскресенье, 23 января, заявил заместитель премьер-министра королевства Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

— Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим, — рассказал он в интервью телеканалу Sky News.

По словам министра, в случае неблагоприятного развития ситуации в отношении РФ будет введен широкий пакет «экономических и финансовых рестрикций». также возможны меры в отношении газопровода «Северный поток — 2». При этом отправка британских военнослужащих на Украину является маловероятным сценарием.

До этого в МИД Великобритании заявили, что Россия может реализовать вариант с приведением к власти на Украине «пророссийского кандидата» — экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. Среди возможных фамилий также были названы известные в прошлом украинские политики Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров. Причем некоторые из этих людей, по мнению дипведомства, «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб». Отмечается, что они помогают России планировать нападение на Украину.

В свою очередь в МИД РФ назвали еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

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