«На моем этаже загорелось»: Хлебникова назвала свою версию причины пожара в квартире

Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official

Известная певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей московской квартире в конце ноября прошлого года. В Сети ходило много слухов о причинах возгорания. Во многих источниках утверждалось, что пожар произошел, потому что звезда заснула с сигаретой. Однако певица в эфире программы «Прямой эфир» канала «Россия 1» поспешила развеять эти слухи и поделилась своей версией произошедшего.

Она пояснила, что в тот день вернулась с гастролей и вечером отправилась отдыхать в свою комнату на втором этаже апартаментов. Певица отметила, что не помнит как уснула, она очнулась уже в реанимации.

— Дочь Ника рассказала, что на моем этаже загорелось. Допускаю, как это было: я засыпаю под компьютер, на котором включила кино, чтобы заснуть. Скорее всего, я поставила на зарядку телефон. Наверняка еще заряжались приборы, с которыми мы ездили на гастроли. Так как я уснула, то это вполне могло быть короткое замыкание, — поделилась своей версией Хлебникова.

Мама звезды, которая проживает на первом этаже апартаментов вместе с мужем и внучкой, вспоминает, что услышала грохот — оказалось, это обвалилась стеклянная дверь.

Пожарных вызвала дочь певицы 22-летняя Доминика. Она в эфире программы заявила, что мама никогда не курила в квартире и в день пожара не употребляла алкоголь.

Следует отметить, что короткое замыкание — всего лишь версия самой звезды. Реальные причины пожара еще предстоит установить.

Также Хлебникова раскрыла подробности лечения после пожара. У звезды зафиксировали 20 процентов жизнеугрожающих ожогов, однако ее организму удалось с ними справиться. В начале января Хлебникову выписали из больницы.