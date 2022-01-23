«Я — в бинтах, а бинты — в йоде»: Хлебникова раскрыла подробности лечения после пожара

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова в конце прошлого года пострадала при пожаре в собственной квартире в Москве. Певица по телефону вышла на связь со студией программы «Прямой эфир» канала «Россия 1» и рассказала о своем восстановлении после произошедшего.

— Когда я оказалась в больнице, пробыла в реанимации больше двух недель. Примерно с 5 декабря я оказалась уже в обычном отделении. Были высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства. И круглосуточно… Это, конечно, очень тяжело... Я — в бинтах, а бинты — в йоде: им лечат ожоги, — поделилась Хлебникова.

Она также рассказала о необычной кровати, на которой лежала в больнице.

— Это отделение в Институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью: в ней кварцевый мелкий песок. Он, как родниковая вода, бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах, — сказала исполнительница.

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно 18 ноября. Сообщалось, что певица была госпитализирована. Когда спасатели выносили ее из горящей квартиры, она была без сознания. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому.

6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.

Отмечается, что у звезды зафиксировали 20 процентов жизнеугрожающих ожогов, однако организму удалось с ними справиться. В начале января Хлебникову выписали из больницы.