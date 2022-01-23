Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я — в бинтах, а бинты — в йоде»: Хлебникова раскрыла подробности лечения после пожара

Виктория Непомнищева

Общество
«Я — в бинтах, а бинты — в йоде»: Хлебникова раскрыла подробности лечения после пожара
Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова в конце прошлого года пострадала при пожаре в собственной квартире в Москве. Певица по телефону вышла на связь со студией программы «Прямой эфир» канала «Россия 1» и рассказала о своем восстановлении после произошедшего.

— Когда я оказалась в больнице, пробыла в реанимации больше двух недель. Примерно с 5 декабря я оказалась уже в обычном отделении. Были высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства. И круглосуточно… Это, конечно, очень тяжело... Я — в бинтах, а бинты — в йоде: им лечат ожоги, — поделилась Хлебникова.

Она также рассказала о необычной кровати, на которой лежала в больнице.

— Это отделение в Институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью: в ней кварцевый мелкий песок. Он, как родниковая вода, бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах, — сказала исполнительница.

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно 18 ноября. Сообщалось, что певица была госпитализирована. Когда спасатели выносили ее из горящей квартиры, она была без сознания. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому.

6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.

Отмечается, что у звезды зафиксировали 20 процентов жизнеугрожающих ожогов, однако организму удалось с ними справиться. В начале января Хлебникову выписали из больницы.

Читайте также:
Здоровье Пожары Марина Хлебникова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте