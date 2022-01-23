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Глава МИД Австрии заявил, что санкции ЕС против РФ из-за Украины не затронут СП-2

Виктория Сикерина

Политика
Глава МИД Австрии заявил, что санкции ЕС против РФ из-за Украины не затронут СП-2
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Европа разрабатывает пакет санкционных мер против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Однако санкции не коснутся газового сектора и «Северного потока — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в воскресенье, 23 января, в интервью газете Presse am Sonntag.

Он пояснил, что Европейский союз в какой-то мере зависит от поставок энергоносителей из РФ.

— Мы не сможем изменить это в одночасье, если хотим получать тепло и электричество, — отметил дипломат.

Шалленберг добавил, что страны Запада готовы к равному разговору с российской стороной. Однако обострение ситуации на Украине заставит ЕС ответить обширными экономическими санкциями.

По словам политика, Европа также опасается действий со стороны КНР, поэтому хочет показать стране рамки дозволенного ответом в отношении РФ, пишет ТАСС.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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