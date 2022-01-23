Захарова заявила, что Европа готовит информационное поле для масштабных провокаций

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Страны Запада направляют все усилия на подготовку информационного поля для масштабных провокаций, среди которых военные. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что для Европы и Североатлантического альянса важно разработать информационное пространство. Без него, по ее словам, Запад не сможет действовать.

— Почему они это делают, для чего они это делают? Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций, — заявила она.

В эфире телеканала «Россия-1» Захарова добавила, что такой процесс европейские государства осуществляют с помощью традиционных средств массовой информации. Так, например, она напомнила о материале The New York Times про якобы эвакуацию посольства России на Украине, а также ложных сведениях британского МИД о подготовке переворота на украинских территориях.

21 января глава МИД Великобритании заявила, что «вторжение» РФ на Украину приведет «к кризису и жертвам». Она также назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые в последнее время осмелели так, как этого не было со времен холодной войны.

В тот же день Захарова иронично высказалась о еще одном заявлении Лиз Трасс, которая сказала, что Украина пережила вторжения «от монголов до татар». Захарова также поинтересовалась, какое учебное заведение окончила глава британского ведомства и кто выдал ей диплом.