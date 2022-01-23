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Ученые из Южной Кореи обнаружили витамин от головокружения

Виктория Сикерина

Общество
Ученые из Южной Кореи обнаружили витамин от головокружения
Фото: depositphotos

Южнокорейские исследователи выявили метод избавления от доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ). Свои выводы ученые обнародовали в издании Neurology.

Испытания провели на 957 добровольцах, которые страдали от недуга и проходили физиотерапевтическое лечение. Пациентов разделили на две группы. Одним давали дважды в день витамин D и кальций, а другим — плацебо.

В результате частота головокружений сократилась на 24 процента у представителей первой группы.

— Наше исследование показывает, что прием кальция и витамина D — это недорогое лечение с минимальной вероятностью возникновения побочных эффектов, — передает Пятый канал слова одного из ученых.

Накануне директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, что выдержанный сыр и вино могут спровоцировать приступ мигрени у человека. Мигрень представляет собой сильную пульсирующую боль, которая охватывает одну из сторон головы. Чаще всего ей страдают женщины, подчеркнула эксперт.

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