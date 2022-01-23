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Европейские ученые раскрыли ночной признак развития онкологии

Виктория Сикерина

Общество
Европейские ученые раскрыли ночной признак развития онкологии
Фото: Unsplash

Ученые Европейского фонда Lung пришли к выводу, что обструктивное апноэ — неожиданная остановка дыхания во время сна, может сигнализировать о развитии онкологического заболевания.

Уточняется, что недуг проявляется, когда громко храпящий человек внезапно перестает дышать, что продолжается в среднем около 40 секунд. После следуют несколько всхрапов и продолжение сна.

В процессе обструктивного апноэ перекрываются дыхательные пути. Это снижает уровень кислорода в крови, а также нарушает сон и влечет чрезмерную усталость и мигрень.

Европейские исследователи решили провести эксперимент. В нем приняли участие свыше 19 тысяч добровольцев. В итоге эксперты обнаружили, что у людей с обструктивным апноэ чаще выявляют рак. При этом среди них процент женщин выше, пишет Пятый канал со ссылкой на исследование.

Врачи напомнили, что ранняя диагностика онкологических заболеваний важна для успешного лечения. Один из ранних признаков рака легких может быть особенно заметен утром на лице.

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