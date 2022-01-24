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Названы самые частые симптомы штамма «омикрон»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы самые частые симптомы штамма «омикрон»
Фото: depositphotos

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеша профессор Назмул Ислам перечислил самые распространенные симптомы штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщает интернет-газета bdnews24.

Он подчеркнул, что почти три четверти всех инфицированных штаммом «омикрон» имели жалобы на насморк.

— Головные боли наблюдались у 68 процентов заразившихся этим видом COVID-19. 64 процента людей рассказали о чувстве усталости. Около 60 процентов пациентов жаловались на чихание или боли в горле, а 44 процента — на кашель, — рассказал Ислам, передает издание.

Отмечается, что все перечисленные симптомы схожи с сезонным гриппом. Однако при обнаружении они требуют к себе особого внимания.

Ранее британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал, какие симптомы штамма «омикрон» наблюдают у себя вакцинированные граждане.

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До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не станет завершением пандемии. По его словам, из-за быстрого распространения этого штамма повышается вероятность возникновения следующего, который будет устойчив к существующим вакцинам. Чтобы этого избежать, необходимо привить 75–80 процентов населения России, считает эксперт.

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