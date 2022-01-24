«Поток неадекватных старушек»: Садальского возмутил рассказ Васильевой о насилии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Станислав Садальский возмутился участившимися случаями признания взрослых актрис в том, что много лет назад она подверглись домогательствам. Он намекнул на недавнее признание артистки Татьяны Васильевой, опубликовав эмоциональный пост в своем Instagram.

— Когда же иссякнет этот поток неадекватных старушек? Может уже пора их всех собрать в одну кучу да в один «дом скорби» запереть, пусть они там между собой делятся воспоминаниями, — написал он в посте.

Он искренне поражен ее признаниями о том, что артистка подвергалась домогательствам с четырех лет и усомнился в ее искренности. Также Садальский выразил сочувствие детям и внукам «артистки N» и заявил, что ему стыдно за нее.

Накануне актриса Татьяна Васильева призналась, что в детстве к ней приставал один из взрослых друзей семьи. Мужчина преследовал ее. Конкретных действий этого человека она не назвала. Звезда уточнила, что домогательства прошли с ней по жизни — все детство, отрочество и юность. Они прекратились только после ее отъезда в Москву на учебу. При этом ее родные так и не узнали об этом, потому что она боялась за их самочувствие.

До этого другая актриса Елена Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны известного артиста, а позже назвала имя Олега Табакова.