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Москвичам пообещали потепление в последние дни января

Рафаэль Залян

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Общество
Москвичам пообещали потепление в последние дни января
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Несмотря на морозную погоду, которая ударит по столице в середине предстоящей недели, конец января в мегаполисе окажется довольно теплым. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, неделя в городе начнется с температурных показателей минус 12–16 градусов в ночные часы и минус 8–10 — в дневные. Ближе к середине недели в столичном регионе начнутся морозы и столбики термометров упадут до показателей минус 16–18 градусов ночью.

— Днем ситуация изменится и немного потеплеет: 6–9 градусов с отметкой «минус», — отметила Позднякова.

Последующие дни характер погоды изменится и снег, а также образование снежного покрова будут наблюдаться лишь в отдельных районах столицы.

Конец текущего месяца, по словам эксперта, окажется довольно теплым.

— Так, после морозных дней, которые москвичам предстоит пережить 26 и 27 января, температурные показатели начнут расти, — сказала синоптик.

И ближе к выходным, 29–30 января, по словам метеоролога, они достигнут минус 5–7 градусов днем и минус 6–12 градусов ночью.

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