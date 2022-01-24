Леонид Куравлев уже много лет не посещал могилу жены

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Российский актер Леонид Куравлев уже несколько лет не навещал могилу своей жены Нины на Троекуровском кладбище.

Даже в 82-й день рождения супруги артист не навестил могилу любимой, по которой сильно скорбел и после смерти которой стал вести отшельнический образ жизни.

Как рассказали сотрудники кладбища, уже много лет за могилой Нины Куравлевой никто не ухаживает. Кроме того, артист перестал платить средства за облагораживание захоронения.

— Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор, — рассказал сотрудник кладбища в эфире телеканала НТВ.

Супруга Куравлева Нина скончалась в 2012 году.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

После источники сообщили, что Леонид Куравлев, лежащий в Коммунарке с пневмонией, находится в неадекватном состоянии. Тогда уточнялось, что его могут перевести на аппарат ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. У артиста, по сведениям журналистов, диагностировали тяжелое поражение мозга, которое привело к проблемам с памятью и речью.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.