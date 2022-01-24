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Наталья Сергунина отметила востребованность городского приложения «Моя Москва»

Виктория Сикерина

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Наталья Сергунина отметила востребованность городского приложения «Моя Москва»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За три года работы мобильного приложения «Моя Москва» горожане воспользовались доступными в нем услугами более 23 миллионов раз. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в понедельник, 24 января.

Она отметила, что за последние два года популярность сервиса увеличилась более чем в пять раз.

— Многим удобно решать повседневные задачи и получать услуги с помощью именно мобильных устройств. Мы видим, что с каждым годом растет популярность приложения «Моя Москва». Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 миллиона раз, то по итогам 2021-го этот показатель достиг 13,3 миллиона, — заявила заммэра.

По словам Сергуниной, специалисты сделали приложение еще более удобным в 2021 году. Так, например, теперь горожане могут одновременно оплачивать несколько счетов или просматривать историю платежей. Также удалось обновить каталог услуг и сервисов мобильного приложения и расширить сферу деятельности голосового ассистента.

Самой востребованной услугой «Моей Москвы» в прошлом году стало предоставление сведений об успеваемости ребенка, его домашних заданиях и итоговых оценках. Помимо этого, горожане часто пополняли карту «Москвенок» с помощью мобильного приложения. За такой помощью обратились порядка 8,2 миллиона раз.

До этого стало известно, что более пятидесяти тысяч запросов принял и обработал голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва». При этом ассистент ответил на 78 тысяч обращений.

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