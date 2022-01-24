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Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием

Михаил Алимов

Общество
Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с юбилеем и заявил, что за 20 лет коллектив корпорации внес большой вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса и вооруженных сил. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована в понедельник, 24 января, на сайте Кремля.

— Нынешний коллектив Корпорации достойно продолжает сложившиеся трудовые традиции, вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, наращивание боевой мощи Вооруженных сил, — говорится в телеграмме.

По словам президента, компания реализует самые инновационные проекты и выпускает современную и конкурентоспособную продукцию.

12 января Владимир Путин поздравил прокуроров и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, а также с 300-летием со дня создания в РФ соответствующих ведомств. По его словам, на протяжении долгих лет прокуроры отстаивают важность закона и правовые устои страны.

Также Владимир Путин подписал указ об установлении 14 января в армии Дня трубопроводных войск.

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