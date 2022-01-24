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Десять объектов инфраструктуры исключили из перечня долгостроев в 2021 году

Полина Долганова

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Десять объектов инфраструктуры исключили из перечня долгостроев в 2021 году
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Десять объектов инженерной и транспортной инфраструктуры исключили из списка долгостроев в прошлом году. Об этом рассказал руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, восемь из десяти вышеупомянутых объектов уже ввели в эксплуатацию.

Так, например, специалисты достроили дороги и инженерные коммуникации между микрорайонами 4АБ Северный и Виноградово в САО Москвы.

Левкин уточнил, что в прошлом году работы на одном из объектов возобновились, а другой участок, на котором работы были не предусмотрены, был приведен в порядок, передает агентство городских новостей «Москва».

Почти семь тысяч обманутых дольщиков смогут восстановить права с помощью денежных средств бюджета столицы в 2022–2024 годах. Об этом рассказала председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова во вторник, 26 октября. По ее словам, финансирование достройки проблемных жилых домов заложено в городской бюджет на указанный период.

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