Правительство выделит почти 11 миллиардов рублей для строительства новой развязки на ЦКАД
Российское правительство выделит почти 11 миллиардов рублей для строительства новой развязки на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом в понедельник, 24 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— По поручению президента правительство продолжит развитие Центральной кольцевой автомобильной дороги, которая была запущена в прошлом году. Теперь начнется строительство новой развязки на ЦКАД. На такие цели предусмотрено почти 11 миллиардов рублей, — передает его слова ТАСС.
В декабре сообщалось, что Минфин выделит 5,5 миллиарда рублей до 1 апреля на производство отечественных фильмов. Соответствующее поручение Минфину дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что решение по поддержке российского кинематографа должно быть реализовано в течение трех месяцев.
В этом же месяце правительство выделило пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в селах. Средства дадут возможность модернизировать около 1,2 тысячи почтовых офисов, в том числе заменить в них мебель и технику.