Правительство выделит почти 11 миллиардов рублей для строительства новой развязки на ЦКАД

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Российское правительство выделит почти 11 миллиардов рублей для строительства новой развязки на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом в понедельник, 24 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— По поручению президента правительство продолжит развитие Центральной кольцевой автомобильной дороги, которая была запущена в прошлом году. Теперь начнется строительство новой развязки на ЦКАД. На такие цели предусмотрено почти 11 миллиардов рублей, — передает его слова ТАСС.

В декабре сообщалось, что Минфин выделит 5,5 миллиарда рублей до 1 апреля на производство отечественных фильмов. Соответствующее поручение Минфину дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что решение по поддержке российского кинематографа должно быть реализовано в течение трех месяцев.

В этом же месяце правительство выделило пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в селах. Средства дадут возможность модернизировать около 1,2 тысячи почтовых офисов, в том числе заменить в них мебель и технику.