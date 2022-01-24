Стала известна причина смерти семейной пары в подмосковном Ногинске

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск Карта всех событий

Причина смерти семейной пары в подмосковном Ногинске — отравление угарным газом. Об этом свидетельствуют результаты проведенного вскрытия.

По данным Telegram-канала Mash, вскрытие показало, что супруги погибли от отравления угарным газом. Их сыну удалось выжить. В настоящее время он находится в реанимации.

Также в качестве возможной версии произошедшего следователи рассматривали пищевое отравление. Находившуюся в квартире еду отправили на экспертизу.

По факту смерти в Ногинске супружеской пары и госпитализации девятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, всех троих с признаками отравления 22 января в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово, обнаружил родственник.

Брат погибшего вместе с женой в подмосковном Ногинске рассказал, что их смерть наступила от отравления. Он также сообщил, как нашел тела и что предшествовало отравлению. Дверь в квартиру ему открыл ребенок.