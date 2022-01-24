Городские службы продолжают очищать московские улицы от снега

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В понедельник, 24 января, столбики термометров в столице находятся на отметке в минус 7-5 градусов. Существенных осадков не наблюдается.

При этом столичные коммунальные службы продолжают мониторить улично-дорожные сети и проводить работы по регламенту в соответствии с погодой.

Также службы продолжают вывозить снег с улиц, из дворов и с парковочных зон.

На улицах Москвы не прекращается работа снегоуборочной и погрузочной техники.

Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах и с пониманием относиться к работе городских служб, подытожили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода со снегом и повышенным атмосферным давлением. Также в столицу придут небольшие морозы. По словам эксперта, московскую погоду в начале недели будет определять циклон.