Дом-музей братьев Третьяковых откроется в Москве после реставрации 29 января

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Дом-музей братьев Павла и Сергея Третьяковых в Голутвинском переулке откроется для посетителей 29 января. Об этом рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, до этого дом меценатов находился в запустении на протяжении долгих лет.

— Дом, в котором родились Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы, представлял из себя мерзость и запустение. В 2015 году мы начали составлять план реставрации — здание было отрезано от мира, там не было электричества и тепла, не было даже собственности на землю, а в сам реставрационный проект мы вкладывались из своих внебюджетных средств, — рассказала Трегулова.

Она уточнила, что в рамках реставрации специалисты постарались создать в доме коллекционеров музей, а не мемориальное место. Экспозиция будет рассказывать о судьбе предпринимателей, а также об их жизненных принципах.

Реставрация дома-музея Павла и Сергея Третьяковых велась в Москве с 2015 года. Изначально открытие было запланировано на 2020 год, но мероприятие было перенесено в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

23 декабря 2021 года в Третьяковской галерее состоялся вечер памяти семьи Третьяковых. Сотрудники музея чествовали своих коллег, которые работают там уже много десятков лет.

Премии имени Павла Третьякова «За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству» получили главный хранитель Татьяна Городкова, проработавшая в галерее 38 лет, заведующая отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Людмила Маркина, отдавшая музею 48 лет, и заместитель заведующего отделом древнерусского искусства Галина Сидоренко, которая служит здесь 56 лет.