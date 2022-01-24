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Мишустин увеличил резервный фонд правительства на 139 миллиардов рублей

Иван Юминов

Экономика
Мишустин увеличил резервный фонд правительства на 139 миллиардов рублей
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 139 миллиардов рублей.

— Минфину России... внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2022 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 139 360 550,5 тысячи рублей за счет не использованных в 2021 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2022 года, — отмечается в документе на портале правовой информации.

24 января Мишустин подписал постановление, согласно которому фонд «Круг добра» получил возможность закупать лекарства сразу после их регистрации в России. В декабре Минздрав зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма».

Лицензия выдана на пять лет, она истечет в 2026 году. Стоимость одного укола этого препарата — примерно 121 миллион рублей.

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, из-за чего ребенок может потерять способность двигаться и даже дышать. В России уже было зарегистрировано два препарата для лечения спинальной атрофии — «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам».

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