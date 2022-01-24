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Шаман рассказал, что сделать для исполнения желаний в китайский Новый год

Георгий Соланович

Общество
Шаман рассказал, что сделать для исполнения желаний в китайский Новый год
Фото: Вечерняя Москва

Загадав желание на китайский Новый год, нужно постараться тут же о нем забыть и следующие две недели упорно трудиться. Об этом сообщил шаман Карагай.

— Дав Вселенной конкретное задание, позвольте ей спокойно им заняться, а сами тем временем упорно и терпеливо стройте под загаданное чудо вполне земную базу — укрепляйте свое здоровье и авторитет, улучшайте качество своего труда и развивайте бизнес, любите близких и заботьтесь о них, — уточнил Карагай.

Если же свое желание хочется перенести на бумагу, то для этого лучше всего использовать черные чернила, а лист взять красного цвета — красный в Китае считается цветом удачи. После записку стоит спрятать в потайное место, рекомендует шаман.

Поднебесная, согласно своему календарю, встретит новый, 4720 год в 22:05 31 января по московскому времени. 15 дней начиная с первого февраля будут счастливыми и способными осуществлять мечты, передает Пятый канал.

12 января эксперты рассказали о характере девушек по китайскому гороскопу. Согласно мнению астрологов, женский характер часто зависит от животного, в год которого они родились.

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