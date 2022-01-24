Подмосковные сотрудники ГИБДД спасли пенсионера, которому стало плохо за рулем
Инспекторы ГИБДД доставили в больницу пожилого мужчину, которому стало плохо за рулем в Подмосковье. Об этом сообщила в понедельник, 24 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, на 94-м километре дороги «Дон» полицейские заметили легковой автомобиль, который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Навстречу к подъехавшим сотрудникам из автомобиля вышла женщина. Она рассказала, что ехала вместе с 76-летним мужем и родственниками в Тульскую область, как вдруг мужу, который был за рулем, стало плохо. Мужчина начал терять сознание.
Полицейские переместили машину на обочину и вызвали скорую помощь. Однако мужчине становилось все хуже, он уже не мог самостоятельно двигаться. Сотрудники решили не дожидаться приезда медиков. Пересадив пенсионера в служебную машину, они сами отвезли его в ближайшую больницу.
— Благодаря профессиональным и слаженным действиям старшего лейтенанта полиции Дениса Данилова и лейтенанта полиции Алексея Панина мужчине была своевременно оказана квалифицированная помощь, — передает слова Волк сайт «МВД Медиа».
До этого стало известно, что московские полицейские отговорили мужчину от самоубийства на метромосту станции «Воробьевы горы». В полицию обратилась женщина, получившая от своего мужа тревожное сообщение.