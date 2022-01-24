Медведев сыграет с Оже-Альяссимом в четвертьфинале Australian Open

Фото: Twitter / DavisCup

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале Australian Open с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Участие в этапе среди мужчин примут еще три пары спортсменов. Они выглядят следующим образом: Гаэль Монфис — Маттео Берреттини, Денис Шаповалов — Рафаэль Надаль, а также Янник Синнер — Стефанос Циципас.

Среди женщин были также определены все участницы четвертьфиналов. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти поспорит за выход в полуфинал с Джессикой Пегулой из США. Другие пары выглядят так: Барбора Крейчикова — Мэдисон Киз, Даниэль Коллинз — Ализе Корне, Ига Свентек — Кайя Канепи.

Сербского теннисиста Новака Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна 5 января. Причиной задержания послужило то, что спортсмен не смог предоставить пограничникам документы о медотводе о вакцинации от COVID-19.

В результате виза Джоковича была аннулирована, а самого спортсмена попросили покинуть страну. Позже австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена, а адвокаты теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд в связи со сложившейся ситуацией.

Заседание состоялось 6 января, в ходе него адвокат кабмина Австралии Кристофер Тран заявил, что власти отложат депортацию серба до новых слушаний, которые назначили на 17 января. 16 января Федеральный суд Австралии в очередной раз не удовлетворил апелляцию Джоковича на решение об аннулировании его визы в страну.