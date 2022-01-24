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Газпром объявил о новом суточном рекорде поставок топлива в Китай

Иван Юминов

Экономика
Газпром объявил о новом суточном рекорде поставок топлива в Китай
Фото: Pixabay

Газпром установил 18 января суточный рекорд по поставкам топлива в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 24 января.

— 18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC, — отмечается в Telegram-канале Газпрома.

20 января президент России Владимир Путин присвоил главе Газпрома Алексею Миллеру звание Героя труда. Миллер 31 января отметит 60-летний юбилей, он возглавляет организацию с 2001 года. Среди его наград — «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

29 декабря 2021 года Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день Путин рассказал, что поставки газа в рамках проекта «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил глава государства.

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