Политолог Кошкин: У России есть все необходимое, чтобы нейтрализовать угрозы Запада

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Перебрасывая дополнительные военные силы в страны Восточной Европы НАТО пытается запугать Россию. Об этом «Вечерней Москве» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

— Да, мы видим переброску сил и средств к нашим границам. Причем, когда Россия перемещает по своей территории, они на Западе нас же крепко ругают в информационном пространстве. Тогда как у нас российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» плановые, — объяснил эксперт.

Обвиняя Россию в эскалации напряжения перемещением войск, Запад напугал весь мир, добавил Кошкин. И наращивание военных группировок в Восточной Европе — это создание напряженности вокруг Украины не только в информационном пространстве, считает политолог.

У нашей страны, по словам военного эксперта, есть все необходимое для того, чтобы нейтрализовать угрозы, исходящие от западных стран. А это напряжение может снизиться, скорее всего, только после выборов в конгресс США 7 ноября. Специалист также отметил ненадежность западных партнеров в переговорном процессе.

— До этого времени надо быть весьма мобилизованным и собранным. А вот новый состав конгресса будет явно не в пользу демократов. Там уже придут экономисты, которые скажут «Вот кризис, надо им заниматься». И в этих условиях будет совсем другая стратегическая траектория взаимодействия, особенно с Россией, — заключил Андрей Кошкин.

О переброске дополнительных военных сил в страны Восточной Европы в связи с напряженной ситуации вокруг границ России и Украины, стало известно в понедельник, 24 января.

В частности, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе, направив от одной до пяти тысяч солдат, плюс свои корабли и самолеты.