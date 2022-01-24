Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог Кошкин: У России есть все необходимое, чтобы нейтрализовать угрозы Запада

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Кошкин: У России есть все необходимое, чтобы нейтрализовать угрозы Запада
Фото: flickr/nato

Перебрасывая дополнительные военные силы в страны Восточной Европы НАТО пытается запугать Россию. Об этом «Вечерней Москве» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

— Да, мы видим переброску сил и средств к нашим границам. Причем, когда Россия перемещает по своей территории, они на Западе нас же крепко ругают в информационном пространстве. Тогда как у нас российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» плановые, — объяснил эксперт.

Обвиняя Россию в эскалации напряжения перемещением войск, Запад напугал весь мир, добавил Кошкин. И наращивание военных группировок в Восточной Европе — это создание напряженности вокруг Украины не только в информационном пространстве, считает политолог.

У нашей страны, по словам военного эксперта, есть все необходимое для того, чтобы нейтрализовать угрозы, исходящие от западных стран. А это напряжение может снизиться, скорее всего, только после выборов в конгресс США 7 ноября. Специалист также отметил ненадежность западных партнеров в переговорном процессе.

— До этого времени надо быть весьма мобилизованным и собранным. А вот новый состав конгресса будет явно не в пользу демократов. Там уже придут экономисты, которые скажут «Вот кризис, надо им заниматься». И в этих условиях будет совсем другая стратегическая траектория взаимодействия, особенно с Россией, — заключил Андрей Кошкин.

О переброске дополнительных военных сил в страны Восточной Европы в связи с напряженной ситуации вокруг границ России и Украины, стало известно в понедельник, 24 января.

В частности, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе, направив от одной до пяти тысяч солдат, плюс свои корабли и самолеты.

Читайте также:
Украина Политологи Военные конфликты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте