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МакSим отсудила у бывшего мужа права на старшую дочь

Георгий Соланович

Общество
МакSим отсудила у бывшего мужа права на старшую дочь
Фото: instagram/maksimartist

Российская певица МакSим отсудила права на старшую дочь Сашу у своего бывшего мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова. Об этом сообщил портал Starhit.

В официальном браке певица с Луговцовым никогда не состояла, однако пара сыграла свадебную церемонию на Бали. Позже МакSим стала мамой – от звукорежиссера она родила старшую наследницу Сашу. После этого отношения звездной пары регулярно менялись: то они расставались, то мирились и снова жили вместе. Сейчас, похоже, ситуация еще раз изменилась.

Певица попросила определить место жительства Александры с матерью. Ранее 12-летняя девочка проживала совместно с отцом.

— После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — рассказали источники в Жуковском городском суде, — передает слова источника в суде Starhit.

Уточняется, что никакой информации о том, будет ли МакSим взыскивать алименты с Луговцова, пока нет.

12 января психолог рассказала, что ждет МакSим после COVID-19.

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