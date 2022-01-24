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Студенты и девушки с именем Татьяна смогут бесплатно посетить столичные катки 25 января

Ирина Игнатенко

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Студенты и девушки с именем Татьяна смогут бесплатно посетить столичные катки 25 января
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

25 января студенты и Татьяны могут бесплатно посетить катки в парках Москвы в честь праздника Татьяниного дня. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе Мосгорпарка.

Студенты очной формы обучения и девушки с именем Татьяна 25 января смогут бесплатно покататься на коньках в Парке Горького, саду «Эрмитаж», Саду имени Баумана, Таганском и Измайловском парках, а также на других катках города. Также во многих парках бесплатным будет прокат коньков.

Бесплатные билеты необходимо оформлять заранее на сайте нужного парка. На входе нужно будет показать студенческий билет или паспорт (обладательницам имени Татьяна).

К празднику парки также подготовили различные тематические онлайн-программы. Так, прямой эфир на тему «Психология в студенческие годы» пройдет в Таганском парке. Психолог Людмила Клейменова расскажет, как студентам определиться с дальнейшей профессиональной деятельностью, наладить отношения с однокурсниками и педагогами.

До этого священник назвал главную традицию Татьяниного дня.

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