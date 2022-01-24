Татьянин день: священник назвал главную традицию праздника

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Татьянин день — пожалуй, только в нашей стране 25 января празднуется особенно. О традициях праздника «Вечерняя Москва» поговорила со священником, секретарем Церковно-общественного совета по биоэтике Максимом Обуховым.

25 января православная церковь отмечает День святой Татианы Римской. Ее житие и земной подвиг достаточно подробно описаны, отмечает отец Максим. Известно, что Татиана родилась в семье римского консула. Отдав себя вере, девушка соблюдала каноны христианства: молилась, держала пост, помогала нуждающимся и ухаживала за больными.

Во времена правления императора Александра Севера — жесточайших христианских гонений — девушка проявила бесстрашное противостояние идолопоклонству. Татиана не согласилась поклониться Зевсу и назвать его богом. За это она приняла мученическую кончину.

— Меня когда-то поразило то, что во время жесточайших пыток она взмолилась за своих мучителей, чтобы Господь отверз им свет истины. И вдруг «небесный свет озарил мучителей, и духовные очи их отверзлись. Они увидели четырех ангелов, окружавших святую, услышали глас с небес, бывший к святой деве, и пали пред нею на землю», — рассказывает протоиерей Владимир Вигилянский.

Ее жертвенность, служение людям и Богу остаются для потомков примером чистоты и святости. Этот идеал отражает сокровенную черту русского человека, добавляет он.

— В Татьянин день стоит в первую очередь вспоминать о мученицах Татианах. Посетить богослужение. В Москве есть домовый храм святой мученицы Татианы, куда в том числе могут прийти и студенты, — отметил Максим Обухов, добавив, что, конечно, именинницам в этот день можно преподнести небольшой подарок или открытку.

Татьянин день невероятно популярен в России. Причиной тому стало подписание 25 января императрицей Елизаветой Петровной указа об основании в столице первого университета страны. «Храм наук» появился благодаря усилиям Ивана Шувалова, мать которого носила имя Татьяна.

Постепенно с развитием образования церковный праздник приобрел общенародное, светское значение. При этом празднование условно делится на три составляющие. Первая — молебен в домовой церкви в честь святой мученицы Татьяны, вторая — официальная, на которой с торжественными поздравлениями выступают руководители высших учебных заведений, третья — студенческие гуляния.

К традициям празднования Татьяниного дня в последние годы подключаются и многочисленные культурные заведения столицы. Так, музеи 25 января приглашают учащихся высших учебных заведений посетить свои экспозиции бесплатно.

Для студентов и гостей с именем Татьяна Главная выставка страны также подготовила подарок: бесплатный вход в музеи ВДНХ, Музей кукол и Музей транспорта Москвы, а также в центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», на выставки и развлекательно-образовательные площадки. Также в тематической программе экскурсии «Молодой космос» и «Vivat Academia! Vivant professоres!», мастер-классы и музыкальный квартирник сольного инди-поп-проекта Темы Боронина.

25 января на катке «Зеркальный» в парке Горького пройдет «Quiz-квест» — загадочное путешествие, игра в прятки с фантастическими образами и сказочными героями. Здесь можно пронеситесь через световой туннель счастья, отыскать и разгадать ледяные загадки и составить кодовое слово, чтобы спасти праздник.

С Днем российского студенчества поздравит учащихся и Останкинская телебашня. В течение всего дня на ее медиафасаде будет транслироваться праздничная видеооткрытка, а на смотровой площадке на высоте 337 метров пройдут поэтические чтения «Стихи на башне».