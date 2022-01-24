«Боже, какие ямочки!»: Гагарина поделилась фотографиями дочки
Российская певица Полина Гагарина поделилась фотографиями своей дочери Мии. Снимки она выложила в своем Instagram.
На фото артистка и ее дочь купаются в домашнем бассейне.
— У нас тут свои Мальдивы, — пишет Гагарина в социальной сети.
Подписчики певицы восхитились красотой наследницы звезды и не смогли удержаться от комплиментов.
«Когда мы уже увидим куколку во всей красе?»; «Боже, какие ямочки!»; «Красота!» — комментируют они публикацию в Instagram.
8 января Гагарина опубликовала на своей странице в социальной сети откровенное фото, чем вызвала волну удивления у поклонников. На снимке артистка позирует обнаженной, прикрывая при этом свою фигуру шляпой с широкими полями.
В начале ноября певица Полина Гагарина в Арабских Эмиратах появилась на фестивале PARUS вместе со своими детьми Андреем и Мией, а также с новым возлюбленным. На концерте Дианы Арбениной и Басты певица сидела в VIP-ложе. Именно Баста заметил ее присутствие и привлек к ней внимание публики.
В этот момент всем стало ясно, что российская артистка на фестивале не только с детьми, но и со своим новым возлюбленным. Известно, что им стал саунд-продюсер Владимир Чиняев.