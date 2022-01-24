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«Боже, какие ямочки!»: Гагарина поделилась фотографиями дочки

Георгий Соланович

Общество
«Боже, какие ямочки!»: Гагарина поделилась фотографиями дочки
Фото: instagram/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина поделилась фотографиями своей дочери Мии. Снимки она выложила в своем Instagram.

На фото артистка и ее дочь купаются в домашнем бассейне.

— У нас тут свои Мальдивы, — пишет Гагарина в социальной сети.

Подписчики певицы восхитились красотой наследницы звезды и не смогли удержаться от комплиментов.

«Когда мы уже увидим куколку во всей красе?»; «Боже, какие ямочки!»; «Красота!» — комментируют они публикацию в Instagram.

8 января Гагарина опубликовала на своей странице в социальной сети откровенное фото, чем вызвала волну удивления у поклонников. На снимке артистка позирует обнаженной, прикрывая при этом свою фигуру шляпой с широкими полями.

В начале ноября певица Полина Гагарина в Арабских Эмиратах появилась на фестивале PARUS вместе со своими детьми Андреем и Мией, а также с новым возлюбленным. На концерте Дианы Арбениной и Басты певица сидела в VIP-ложе. Именно Баста заметил ее присутствие и привлек к ней внимание публики.

В этот момент всем стало ясно, что российская артистка на фестивале не только с детьми, но и со своим новым возлюбленным. Известно, что им стал саунд-продюсер Владимир Чиняев.

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