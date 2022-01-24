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Суд отправил в СИЗО подростков, признавшихся в жестоком убийстве семьи в Омске

Евгений Белоусов

Происшествия
Суд отправил в СИЗО подростков, признавшихся в жестоком убийстве семьи в Омске
Фото: Telegram / Mash siberia

Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу 14-летней школьницы и ее 17-летнего молодого человека, которого она подговорила «избавиться» от ее отчима, матери и сестры-инвалида. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

— Куйбышевским районным судом Омска рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца (на время расследования) 14-летней девочки и ее 17-летнего друга, подозреваемых в совершении убийства матери, отчима и сестры подозреваемой девочки, — говорится в сообщении СК РФ по региону.

Видео: СК РФ

Как сообщили в ведомстве, характер и обстоятельства совершенного убийства, а также принятые подростками меры по сокрытию следов преступления, позволяют сделать вывод о том, что они могут воздействовать на малолетнего свидетеля, воспрепятствовать расследованию и даже скрыться от органов следствия и суда, если останутся на свободе.

В ведомстве отметили, что на такой шаг следствие и суд пошли также из-за особо тяжкого преступления, «вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости».

Жестокое убийство семьи в Омской области

Утром 22 января в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли три тела: 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и 10-летней девочки. У них были обнаружены ножевые ранения.

Расследование дела взяла на особый контроль прокуратура Омской области, на место выезжал заместитель прокурора региона Андрей Хамошин. 14-летняя девочка и ее 6-летний брат также находились в доме в момент совершения преступления, однако спаслись, убежав к соседям.

По факту убийства трех человек было возбуждено уголовное дело.

Также Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства.

Позднее выяснилось, что девочка решила убить родителей из-за того, что они не одобряли ее отношений с 17-летним парнем, а сестру — поскольку не хотела за ней ухаживать. После этого она убедила возлюбленного совершить преступление.

Ночью 22 января он зашел в дом и зарезал ее отчима, мать и страдавшую ДЦП 10-летнюю сестру. После этого парень скрылся с места убийства. Сама девочка, взяв с собой оставшегося в живых брата, пошла к соседям и рассказала, что в дом якобы ворвался незнакомый мужчина.

На допросах оба подростка признались в содеянном.

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