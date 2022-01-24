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МИД России выразил беспокойство из-за ситуации в Буркина-Фасо

Иван Юминов

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МИД России выразил беспокойство из-за ситуации в Буркина-Фасо
Фото: МИД РФ

Россия обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо и внимательно следит за ее развитием. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в понедельник, 24 января.

— В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, президента страны Рока Марка Каборе отстранили от власти 24 января с помощью группы буркинийских военнослужащих. В настоящее время он содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу.

В ходе протестных акций и столкновений с полицией, произошедших 22 и 23 января, россияне не пострадали, уточнили в министерстве. Гражданам следует воздержаться от поездок в Буркина-Фасо без острой необходимости, отмечается на сайте МИД.

24 января Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть территорию Украины в добровольном порядке. Также ведомство порекомендовало гражданам Соединенных Штатов рассмотреть возможность отъезда из этой страны.

В тот же день посольство Великобритании на Украине начало выводить ряд своих сотрудников из-за возросших рисков обострения ситуации в стране. Это сделано «в ответ на возрастающую угрозу со стороны России».

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