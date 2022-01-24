Проверят выполнение требования о переводе на удаленную работу части сотрудников в Москве

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Московских работодателей выборочно проверят на соблюдение ими указа мэра столицы Сергея Собянина об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30 процентов сотрудников. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

— Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу, — заявил он.

Также начальник Главконтроля добавил, что проверке подвергнутся и соблюдения противоэпидемических мер в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах, передает ТАСС.

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До этого сообщалось, что с понедельника, 24 января, в ряде российских регионов вступили в силу ограничения, связанные с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Ограничения касаются перевода не менее тридцати процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.

Так, решение о переводе на удаленку не менее тридцати процентов сотрудников было принято в Орловской, Архангельской, Омской, Челябинской, Свердловской областях и Ингушетии. В Калужской области на удаленку должны уйти работники в возрасте 60 лет и старше. Саратовские власти ограничат работу для сотрудников старше 65 лет, но только в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием жителей, например, в домах-интернатах для престарелых, которые с 24 января будут закрыты для посетителей.