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Московский суд признал спецназовцев ФСБ виновными в налете на бизнесмена

Евгений Белоусов

Происшествия
Московский суд признал спецназовцев ФСБ виновными в налете на бизнесмена
Фото: СК РФ

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) признал восьмерых бывших сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ виновными в совершении налета на бизнесмена в банке Москвы в 2019 году.

Судом установлено, что подсудимые Артур Власов, Дмитрий Казанцев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Хетаг Маргиев, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2019 году сформировали преступную группу. Их целью было нападение на бизнесмена Александра Юмаранова.

Ущерб, нанесенный бизнесмену, оценивается в 136,5 миллиона рублей. Власова приговорили к 10 годам строгого режима, Карелина — к 8 годам, Капышкина также к 8 годам, Оболенского — к 9 годам, также к 9 годам приговорили Урусова, Маргиева — к сроку 8,5 года. Все они также были лишены званий.

Кроме того, Дмитрия Казанцева осудили на 9,5 года со штрафом 400 тысяч рублей, а Дмитрия Чиквина — на 8 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Всего в разбойном нападении в июне 2019 года, по версии следствия, участвовали не менее девяти преступников, однако по настоящему делу проходят восемь человек. Четверо из них — бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», еще двое — сотрудники отдела «К» ФСБ России, передает РИА Новости.

В начале июля 2019 года военный суд избрал меру пресечения семерым сотрудникам ФСБ по делу о разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу 14-летней школьницы и ее 17-летнего молодого человека, которого она подговорила «избавиться» от ее отчима, матери и сестры-инвалида.

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