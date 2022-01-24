Дочь Нюши Симба рассказала, хочет ли она сменить свое имя

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Дочь российской певицы Нюши Серафима-Симба отказалась менять свое необычное имя. Артистка опубликовала сторис на своей странице в Instagram.

Исполнительница выложила видеоролик, на котором ее супруг, Игорь Сивов, спрашивает Симбу о том, будет ли она менять свое имя.

— Я? Нет, — «прорычала» дочь известной певицы, сопровождая свои слова львиным жестом.

Видео: Инстаграм nyusha_nyusha

Даже несмотря на нежелание носительницы необычного имени менять его, нападки фанатов на родителей Серафимы до сих пор продолжаются.

20 декабря поклонники отреагировали на новые фото Нюши с новорожденным сыном. Многие шутили, что супруги назовут своего наследника Муфасой.

Ранее певица уже показывала поклонникам снимки с новым членом семьи. На них она сидит в постели и держит новорожденного, облаченного в шапочку с ушками. Звезду на фото обнимает супруг, а дочка Симба радостно улыбается рядом.

14 декабря 2021 года исполнительница показала первое фото новорожденного сына: на фото мама и папа держат маленькую ручку крохи.