Дочь Нюши Симба рассказала, хочет ли она сменить свое имя
Дочь российской певицы Нюши Серафима-Симба отказалась менять свое необычное имя. Артистка опубликовала сторис на своей странице в Instagram.
Исполнительница выложила видеоролик, на котором ее супруг, Игорь Сивов, спрашивает Симбу о том, будет ли она менять свое имя.
— Я? Нет, — «прорычала» дочь известной певицы, сопровождая свои слова львиным жестом.
Даже несмотря на нежелание носительницы необычного имени менять его, нападки фанатов на родителей Серафимы до сих пор продолжаются.
20 декабря поклонники отреагировали на новые фото Нюши с новорожденным сыном. Многие шутили, что супруги назовут своего наследника Муфасой.
Ранее певица уже показывала поклонникам снимки с новым членом семьи. На них она сидит в постели и держит новорожденного, облаченного в шапочку с ушками. Звезду на фото обнимает супруг, а дочка Симба радостно улыбается рядом.
14 декабря 2021 года исполнительница показала первое фото новорожденного сына: на фото мама и папа держат маленькую ручку крохи.