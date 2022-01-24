Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дочь Нюши Симба рассказала, хочет ли она сменить свое имя

Георгий Соланович

Общество
Дочь Нюши Симба рассказала, хочет ли она сменить свое имя
Фото: instagram/nyusha_nyusha

Дочь российской певицы Нюши Серафима-Симба отказалась менять свое необычное имя. Артистка опубликовала сторис на своей странице в Instagram.

Исполнительница выложила видеоролик, на котором ее супруг, Игорь Сивов, спрашивает Симбу о том, будет ли она менять свое имя.

— Я? Нет, — «прорычала» дочь известной певицы, сопровождая свои слова львиным жестом.

Видео: Инстаграм nyusha_nyusha

Даже несмотря на нежелание носительницы необычного имени менять его, нападки фанатов на родителей Серафимы до сих пор продолжаются.

20 декабря поклонники отреагировали на новые фото Нюши с новорожденным сыном. Многие шутили, что супруги назовут своего наследника Муфасой.

Ранее певица уже показывала поклонникам снимки с новым членом семьи. На них она сидит в постели и держит новорожденного, облаченного в шапочку с ушками. Звезду на фото обнимает супруг, а дочка Симба радостно улыбается рядом.

14 декабря 2021 года исполнительница показала первое фото новорожденного сына: на фото мама и папа держат маленькую ручку крохи.

Читайте также:
Знаменитости Имена Instagram
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте