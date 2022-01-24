НАТО заявило о желании усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией

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НАТО намерено усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 24 января.

— Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО со Швецией и с Финляндией. Мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее, — приводит слова Столтенберга РИА Новости.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

В тот же день СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может направить от одной до пяти тысяч военнослужащих, а также корабли и авиацию в Европу и страны Прибалтики на фоне обострения ситуации на Украине. Отмечается, что 22 января лидер встретился с высокопоставленными представителями Пентагона, которые предложили ему несколько вариантов действий относительно угрозы «вторжения» России на Украину.