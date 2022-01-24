Информация о «минировании» аэропорта Шереметьево не подтвердилась
Специалисты проверили аэропорт Шереметьево после сообщения о заложенной в терминале В бомбе, но ничего не обнаружили. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
— Взрывных устройств не обнаружено, — рассказал он.
Тем не менее, меры безопасности в воздушной гавани по-прежнему усилены, потому что в сообщении о минировании указывалось, что взрыв произойдет в 13:00 во вторник, 25 января, передает агентство.
12 января более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании.
5 января поступили сообщения об угрозе минирования сразу нескольких объектов в столичном регионе. Позже специалисты проверили все якобы заминированные торговые центры и аэропорты в столичном регионе и не нашли взрывных устройств.