Звезда «Дома-2» Григоренко стал бездомным и живет в переходах после развода

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Участник шоу «Дом-2» Илья Григоренко, который на проекте был в отношениях с Аленой Ашмариной, стал бездомным, он ночует в переходах и живет на подаяния. Об этом стало известно в эфире программы «На самом деле» Первого канала.

Журналисты около месяца разыскивали Григоренко по просьбе его коллег по шоу. Те обеспокоились пропажей друга несколько месяцев назад, а затем увидели в Сети его снимок, где он, по их словам, «полуизбитый валялся на картонке в переходе».

В студии передачи Григоренко появился в плачевном состоянии, изможденный и с поредевшими волосами. Между тем фанаты помнят его, как звезду модельных подиумов и хоккеиста, сына богатых родителей, которые подарили ему элитную квартиру и машину.

Молодой человек признался, что его дела ухудшились после разрыва с Ашмариной, с которой у них есть общий ребенок. Экс-звезда шоу сильно переживал развод, вдобавок родители, которые всегда были против его отношений с возлюбленной, лишили его финансовой поддержки.

— Я потерял самое дорогое в жизни — семью. Это меня сломало. Сейчас для меня хороший день тогда, когда могу помыть руки или съесть утром хлеб. Бывают дни, когда не поешь и не попьешь, — рассказал Григоренко.

Между тем Ашмарина год назад родила двух девочек и стала многодетной мамой. От Григоренко до этого она родила дочь Алису, а еще ранее на свет появилась ее дочь Патрисия от бизнесмена Германа Ашмарина. Примечательно, что детей женщина воспитывает одна. С отцом двойняшек она также перестала общаться, потому что он, по ее словам, настаивал на аборте.

В начале января экс-муж Бородиной заявил о ее измене. В последнее время телеведущая часто проводит время с другом экс-супруга Курбана Омарова — Тимофеем Симищенко. По этому поводу довольно резко высказался сам Курбан, заявив, что бывшая жена изменяла ему во время брака.